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Радио Монте-Карло — слушать онлайн

Радио Монте-Карло

Рейтинг: 5
Отзывы: 2
Жанр: Поп-музыка
Страна: Россия
Язык: Русский
Битрейт:
133

Плейлист радиостанции

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Другие каналы этой радиостанции

Музыка без слов - Радио Монте-Карло
Музыка без слов - Радио Монте-Карло
Золотая коллекция - Радио Монте-Карло
Золотая коллекция - Радио Монте-Карло
Nights - Радио Монте-Карло
Nights - Радио Монте-Карло
Песни о любви - Радио Монте-Карло
Песни о любви - Радио Монте-Карло
Sweet - Радио Монте-Карло
Sweet - Радио Монте-Карло
France - Радио Монте-Карло
France - Радио Монте-Карло
Bossa Nova - Радио Монте-Карло
Bossa Nova - Радио Монте-Карло
Мировое Кино - Радио Монте-Карло
Мировое Кино - Радио Монте-Карло
Meditation - Радио Монте-Карло
Meditation - Радио Монте-Карло
Wonderful Blues - Радио Монте-Карло
Wonderful Blues - Радио Монте-Карло
Monte Italiano - Радио Монте-Карло
Monte Italiano - Радио Монте-Карло
Funk Cocktail - Радио Монте-Карло
Funk Cocktail - Радио Монте-Карло
The Best Of Crossover - Радио Монте-Карло
The Best Of Crossover - Радио Монте-Карло
Chill Lounge - Радио Монте-Карло
Chill Lounge - Радио Монте-Карло
Summertime - Радио Монте-Карло
Summertime - Радио Монте-Карло
Covers - Радио Монте-Карло
Covers - Радио Монте-Карло
Время Джаза - Радио Монте-Карло
Время Джаза - Радио Монте-Карло
Golf Cup - Радио Монте-Карло
Golf Cup - Радио Монте-Карло
Новогоднее Радио - Монте-Карло
Новогоднее Радио - Монте-Карло

Программы

Афиша
Афиша
Ср, Чт, Пт 8:40, 11:40, 14:40, 17:40, 20:40
Особо важные персоны
Особо важные персоны
Вт, Чт 11.20, 16.20
Сб, Вс 13.20, 17.20 повторы
Простые вещи
Простые вещи
Пн-Пт 09.20, 18.40
Сб 09.20, 12.40, 18.40 повторы
Вокруг света с Михаилом Кожуховым
Вокруг света с Михаилом Кожуховым
Пн, Ср, Пт 11:20, 16:20
Сб, Вс 11:20, 19:40
Улицы мира
Улицы мира
Пн-Пт 10.20, 14.20, 20.20
Вс 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 повторы
Избранные Удовольствия
Избранные Удовольствия
Мировое кино
Мировое кино
Пн-Вс 9:20, 15:20
Кулинарная энциклопедия
Кулинарная энциклопедия
Пн-Пт 8.20, 13.20, 18.20
Сб 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 повторы
Неделя с ...
Неделя с ...
Открывая острова
Открывая острова
Вт, Чт 9.20, 15.20
Сб, Вс 8.20 повторы
5 Песен о любви
5 Песен о любви
Пн-Пт 17.15
Сб 19.15
Больше чем искусство
Больше чем искусство
Пн, Ср, Пт 12.20, 19.20
Сб, Вс 14.40, 19.20
Карта Сомелье
Карта Сомелье
Время джаза
Время джаза
ПН-ВС
Мегаполисы мира
Мегаполисы мира
История со вкусом
История со вкусом
Другой Достоевский
Другой Достоевский
Пн-Пт 09.20, 18.40
Сб 09.20, 12.40, 18.40 повторы

Частота вещания по городам

98.4 .
Белово
97.4 .
Ижевск
96.9 .
Орск
96.7 .
Калуга
96.6 .
Балаково
95.5 .
Тверь
91.0 .
Самара
90.4 .
Тюмень
90.1 .
Оренбург
89.7 .
Барнаул
89.5 .
Набережные Челны
88.4 .
Геленджик
87.9 .
Челябинск
87.5 .
Саратов
87.5 .
Саров
87.5 .
Рязань
107.9 .
Тольятти
107.5 .
Владикавказ
107.3 .
Нефтеюганск
107.2 .
Воронеж
107.2 .
Пермь
107.2 .
Саранск
106.7 .
Находка
106.4 .
Тула
106.3 .
Казань
106.2 .
Омск
106.2 .
Екатеринбург
105.9 .
Санкт-Петербург
105.7 .
Владивосток
105.3 .
Волгодонск
105.3 .
Великий Новгород
105.2 .
Каменск-Уральский
104.8 .
Орел
104.0 .
Алма-Ата
103.7 .
Ростов-на-Дону
103.6 .
Иваново
103.4 .
Нальчик
102.6 .
Новосибирск
102.4 .
Нижний Новгород
102.1 .
Москва
101.4 .
Хабаровск
100.9 .
Калининград
100.6 .
Бузулук
100.4 .
Великие Луки
100.1 .
Анапа

Радио Монте-Карло слушать онлайн радиостанцию бесплатно в хорошем качестве и прямом эфире на TOP-Radio!

Невероятное путешествие в мир музыкальных вибраций начинается с радиостанции "Монте-Карло", открытой для слушателей в столице с начала нового тысячелетия. Волшебные звуки, переплетаясь на ее волнах, переносят нас через богатейшие жанры музыки - от классических шедевров до современных хитов, от джаза до рока, от инструментальных композиций до вечных шлягеров.

Онлайн-трансляция открывает музыкальный мир "Монте-Карло" для аудитории по всему земному шару, приглашая каждого окунуться в атмосферу удивительных звучаний и умных программ. Виртуозное исполнение искусства звука сочетается с богатым контентом, включая разнообразные развлекательные и познавательные передачи, которые приоткрывают завесу перед увлекательным миром искусства и культуры, увлекая слушателей в захватывающее путешествие. Волшебство "Монте-Карло" ждет каждого, кто готов окунуться в море звуков и вибраций, оживляющих душу и разум.
"Монте-Карло" – это не просто радиостанция, это настоящее путешествие в мир музыки, культуры и гастрономии. Ведь здесь, на этой станции, вы можете не только насладиться музыкой, но и окунуться в мир кулинарных шедевров. Кулинарное шоу, которое проводится здесь, раскрывает перед вами секреты самых популярных блюд, историю их возникновения, их значение как символов национальной кухни и популярность по всему миру.

Все мы мечтаем о путешествиях, об исследовании новых мест, о встрече с чем-то удивительным. "Монте-Карло" предоставляет возможность совершить это путешествие прямо здесь и сейчас, через музыку, культуру и гастрономию. И, благодаря "Календарю путешественника", вы можете узнать о самых удивительных местах на Земле, которые запечатлены в его страницах, и отправиться в виртуальное путешествие, наслаждаясь удивительными приключениями и вдохновляясь новыми открытиями.

Таким образом, "Монте-Карло" становится не просто станцией на волне, а источником вдохновения, который открывает перед вами мир возможностей и удивительных открытий.
В мире радио, как и во многих других сферах, можно найти настоящие сокровища знаний и вдохновения. Каждый раз, когда настраиваешь радиоприемник на программу «Особо важные персоны», ты открываешь дверь в увлекательный мир встреч с известными и талантливыми личностями. Эти люди делятся своими историями, взглядами на жизнь, своими успехами и трудностями. И каждая такая встреча – это как новое путешествие, где ты погружаешься в их мир и вдохновляешься их историями.

Программа «Особо важные персоны» на радио становится каким-то мостом, соединяющим нас с различными сферами жизни и интересами людей. Когда ты слушаешь интервью с героями передачи, ты можешь узнать о новых тенденциях, открыть для себя новые направления и вдохновиться их историями успеха. Радио дарит нам возможность узнать о событиях, которые происходят в мире, и о людях, которые делают его ярче и насыщеннее.

Включая радиостанцию и погружаясь в мир интервью с известными личностями, мы расширяем свои горизонты и обогащаем свой внутренний мир. Радио действительно является не просто источником новостей, а окном в удивительный и разнообразный мир, где каждая встреча с интересным человеком – это возможность для нас узнать что-то новое и вдохновиться для собственных свершений.
Как важно начинать утро с правильно подобранной программы, которая не только наполняет полезной информацией, но и передает позитивные эмоции! Утренняя программа - это не просто радиошоу, это возможность получить заряд энергии и радости, который сопровождает нас на протяжении всего дня.

Она словно напоминает, что каждое утро – это новый шанс начать с чистого листа, с полной уверенностью в себе и мире вокруг. Именно поэтому так важно выбирать контент, который вдохновляет и мотивирует, помогая создать позитивный настрой на весь день.

Ведь настроение, с которым мы начинаем утро, определяет течение остальной части дня. Поэтому давайте заполним наши утра яркими эмоциями и полезной информацией, чтобы каждый новый день стал для нас настоящим подарком! onlineradiobox.me

Контактная информация

Телефон:
+7 (499) 579-77-09
Сайт:
montecarlo.ru
Адрес:
3-я Хорошевская ул., 12, Москва, Россия
Частота:
102.1 FM
E-mail:
montecarlo@rr.ru
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Отзывы о «Радио Монте-Карло» (2)

Ваша оценка
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18.01.2024
5
Подборка просто супер. Спасибо.
26.09.2023
5
Отличное радио!
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